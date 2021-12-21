強颱襲菲後5天 宿霧台商：電力通訊中斷百物缺

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強颱雷伊16日橫掃菲律賓中部和南部，隨著通訊恢復，各地持續傳出災情。菲律賓家扶中心將運送飲用水、急難包、藥物到菲國南部施亞高島，助災民度過難關。（菲律賓家扶中心提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 110年12月21日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉21日專電）超級颱風雷伊橫掃菲律賓中部和南部至今已5天，因多處交通、通訊中斷，通報災情和傷亡人數不斷攀升。菲國中部宿霧地區台商說，當地目前停電，通訊時有時無且百物缺。

雷伊（Rai）颱風16日重創菲國中部和南部，加上許多島嶼居民仰賴外地運送物資維持基本生活所需，強颱不僅釀成慘重災情，也使島上災民物資供應中斷，陷入沒水、沒電、沒食物的窘境，紛紛向外求援。

菲律賓台商總會總會長黃雅惠說，宿霧台灣協會副會長呂學致今天回報當地災情，宿霧市（Cebu）和宿霧省曼達威市（Mandaue）、拉撲拉撲市（Lapu-lapu，又稱拉普拉普市）停電進入第5天，缺水，居民搶發電機，還缺飲用水、汽柴油、瓦斯和現金。

呂學致說，當地銀行大部分停業，部分開到中午12時，民眾排隊2小時只能領4000到1萬披索（約新台幣2230到5580元）不等，依各銀行而定。

他表示：「網路訊號在某些區域時有時無，半夜會較有機會連上。電話無法通訊，簡訊有時有機會。」

另外，當地交通仍部分中斷，交通號誌停擺，今天開始清理路上的斷樹及垃圾。

物資方面，呂學致說，當地超市仍有營業，除飲用水外，可以買到其他民生物資。由於大部分加油站缺電、缺網路無法營運，加油要排3到4小時。

他表示，私人加水站拿號碼牌排隊，有的要排到隔天才能加到水。

除了宿霧地區，同樣位於菲國中部的大城巴科洛德市（Bacolod）在強颱襲擊下也斷水斷電。

面對慘重災情，台灣人愛心不落人後。除了菲律賓台商總會正募集捐款，黃雅惠說，台商總會理事趙令坤也派出大卡車、司機、發電機協助宿霧省政府救災，並認捐採購2萬公斤米和2500片屋頂鋅板協助災區重建。

另外，菲律賓家扶中心也將啟動急難救助計畫，運送飲用水、米、急難包、藥物等物資到菲國南部施亞高島（Siargao），協助災民度過難關。（編輯：馮昭）1101221