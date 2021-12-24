NFL地圖把台灣列為中國 台灣人到球場舉牌抗議

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台灣僑民吳兆峯（圖）21日帶著標語到職業美式足球聯盟（NFL）洛杉磯公羊隊（Los Angeles Rams）主場抗議NFL地圖把台灣跟中國用同一個顏色標示。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 110年12月24日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯23日專電）洛杉磯地區近20個台灣人社團今天發表聯合聲明，抗議職業美式足球聯盟（NFL）發表的行銷布局地圖，把台灣跟中國用相同顏色呈現；日前有台灣僑民拿標語到球賽現場抗議。

台灣人公共事務會（FAPA）前總會長陳正義、洛杉磯分會副會長吳兆峯21日帶著自製標語，在洛杉磯公羊隊（Los Angeles Rams）主場的觀眾席上，向NFL表達抗議。

吳兆峯在球賽現場錄製的影片中說：「嘿NFL挺直你們的腰桿，台灣不是中國的一部分，我是一個25年的美式足球迷，但我一點都不喜歡這張地圖，如果你們想跟台灣做生意，請直接找台灣談，不用透過中國，中國並不擁有台灣。」

陳正義的標語以民主的台灣與集權的中國對立，他呼籲：「嘿NFL不要討好中國，台灣不是中國，台灣是一個民主國家，請把地圖更正，像世界女子職業網球協會（WTA）學著點，有點膽識好嗎？」

大洛杉磯台灣會館等20個社團今天舉行記者會，代表洛杉磯地區的台美人族群（台裔美國人）向NFL表達不滿，主張台灣不是中國的一部分，要求NFL向台美人族群說明並道歉，撤下並更正地圖。

大洛杉磯台灣會館今天的記者會上，執行長林榮松表示：「台灣受到侮辱、尊嚴受到打擊的時候，我們一定要站出來。」

台灣會館董事長陳柏宇呼籲NFL，台灣與中國的球迷有很大差異，如果混為一談，NFL行銷一定不順，「NFL從中國出發，任何活動必須經過北京政府批准，不利拓展市場，就現實面來講，台灣本來就不隸屬中國」。

NFL在15日發布全球行銷布局，在地圖上將台灣與中國同樣用紅色呈現，引發引起美國媒體與政界關注、台美人社團不滿，中華民國（台灣）外交部也透過推特（Twitter）發聲。

外交部推文標記NFL，使用美式足球術語向NFL喊話，「台灣在中國的軍事威脅及外交攻勢下，勇敢展現強力的防守力量，在5碼線上堅定守護主權和民主，絕不失誤，台灣不受北京惡霸隊掌管」。

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聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）在推特發文說，NFL為了追求中國共產黨的金錢，把台灣呈現為中國的一部分，這般懦弱很難看。

聯邦眾議員西門內斯（Carlos Gimenez）也在推特上向NFL喊話，質疑NFL為何把台灣和中國列為同一個國家，「你們不相信台灣的自由嗎？」他呼籲NFL停止當中國的幫凶，「從壓迫台灣人民、奴役維吾爾族人中而獲利是可恥的」。（編輯：周永捷）1101224

洛杉磯地區20個僑民團體代表在大洛杉磯台灣會館發表聯合聲明，對職業美式足球聯盟（NFL）地圖把台灣與中國用同一個顏色標示，表達不滿。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 110年12月24日