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北約峰會2/44

戈巴契夫：美國在蘇聯解體後傲慢 導致北約東擴

2021/12/24 22:08
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（中央社莫斯科24日綜合外電報導）前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）今天表示，在蘇聯解體後，美國變得「傲慢和自信」，導致北大西洋公約組織擴張。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）日益堅稱，北約勢力已逼近俄國邊界，因此俄方上週要求就北約停止東擴取得「法律保證」。

戈巴契夫在他辭去蘇聯領導職位周年前夕，告訴國營俄羅斯新聞社（RIA-Novosti）：「在這樣的處境下，我們怎麼仰仗與美國和西方的平等關係？」

他指出，在蘇聯1991年解體後，「西方國家尤其是美國瀰漫著勝利情緒」。

現年90歲的戈巴契夫說：「他們變得傲慢和自信，他們宣告取得冷戰勝利。」

他堅稱，俄、美是「一同」讓這個世界走出對抗與核武競賽。

戈巴契夫說：「『贏家』決定建立一個新的帝國，因此產生了北約擴張的念頭。」

然而，他對俄、美即將舉行的安全會談表示歡迎。

他說：「我希望會有結果。」

俄國上週向西方提出全面安全要求稱，北約不得接納新會0員國，並試圖阻止美國在前蘇聯共和國設置新基地。

蒲亭昨天表示，美方願意商討這些提議，相關談判明年初可能在瑞士日內瓦舉行。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1101224

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