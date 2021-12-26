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41民兵遭武裝分子殺害 布吉納法索舉國哀悼2日

2021/12/26 15:01
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（中央社布吉納法索首都瓦加杜古25日綜合外電報導）武裝分子本週在布吉納法索北部沙漠殺害至少41名獲政府支持的民兵成員，當局今天宣布全國哀悼2天。

當局今天表示，來自「國土防衛義勇軍」（Homeland Defence Volunteers）的一個平民戰士縱隊23日在掃蕩北部羅盧姆省（Loroum）時遭遇伏擊。這個義勇軍由政府資助，被培訓來遏制伊斯蘭主義叛亂分子。

路透社報導，這是該民兵組織迄今遭遇單日死傷最慘重的事件之一。此事發生的一個月前，一座憲兵哨所才遭遇攻擊，導致53人喪命，是布吉納法索安全部隊近年遭遇最嚴重的襲擊案。

政府發言人邁加（Alkassoum Maiga）透過聲明表示：「在這樣痛苦的情況下，為了向保衛國土而犧牲的英勇國土防衛義勇軍和平民致敬，布吉納法索總統下令從明天開始舉國哀悼48小時。」

布國當局遏制伊斯蘭主義分子4年叛亂的行動被外界認為失敗，當局近幾個月來一再面臨抗議示威。這場叛亂在非洲沙赫爾（Sahel Region）造成數千人喪命，還迫使超過百萬人逃離家園。

與蓋達組織（Qaeda）和伊斯蘭國（IS）掛勾的武裝分子對沙赫爾地區軍隊造成重大傷亡，他們幾乎每週都在布吉納法索、尼日、馬利的零星攻擊中殺害士兵。

布吉納法索軍方表示，本月稍早約有100名武裝分子在布吉納法索和尼日的聯合攻勢中遭到擊斃，這場行動有兩國數以百計士兵參與，繳獲槍枝、土製炸彈和數百輛摩托車。（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1101226

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