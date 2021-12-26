蘇丹萬人示威籲回歸文人治理 軍方催淚瓦斯驅離

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（中央社喀土穆25日綜合外電報導）蘇丹2個月前發生軍事政變後，數以萬計民眾今天集會抗議，呼籲軍方「返回軍營」，讓國家回歸文人治理。

儘管通訊被切斷、安全部隊大批進駐，群眾仍來到首都喀土穆（Khartoum）街頭遊行。他們揮舞旗幟、擊鼓、舞蹈和歡呼，但不久後就遭安全部隊施放催淚瓦斯驅散。

法新社記者看到有傷者被示威群眾帶走。民運組織「醫師委員會」（Doctors' Committee）表示，安全部隊朝醫院施放催淚瓦斯，攻擊醫生和傷者。

示威登場前，官員封鎖了連接喀土穆和郊區的橋梁，切斷電話線並限制網路使用。

醫師委員會表示，數週示威期間，至少48人在鎮壓中喪命。喀土穆州州長警告，安全部隊「會對付違法與製造混亂者」。

示威群眾聚集在將軍柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）10月25日奪權以來、軍政府作為總部所在地的總統府前示威。一名女性告訴法新社：「10月25日發生的是政變…我們不會停止示威，直到我們有文人政府為止。」

31歲的穆斯塔法（Othman Mustafa）則說：「我們不只希望軍方走人，還希望選擇和我們一樣、能回應我們需求，給大家平等權利的蘇丹人。」

柏罕奪權後，軟禁文人總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）數週，之後迫於國際壓力，在11月21日讓哈姆杜克復職，並於2023年7月舉行選舉。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101226