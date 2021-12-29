少女洛城賣場試衣枉死 雙親籲制裁開槍員警

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（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）1名少女23日在美國洛杉磯賣場試衣間遭員警流彈射中身亡，警方公布警用密錄器畫面並說明事發經過之後，少女雙親今天呼籲讓開槍員警接受法律制裁。

14歲少女瓦倫蒂娜．歐瑞亞納-裴拉塔（Valentina Orellana-Peralta）23日跟媽媽到北好萊塢的伯靈頓百貨（Burlington store）採購時，警方接獲報案稱百貨公司內疑似爆發槍擊。

百貨公司監視器畫面顯示，警方抵達前，1名男子手持單車鎖在店裡橫衝直撞。他痛毆好幾個人，隨後以沉甸甸的鎖頭重擊1名婦女的頭部及身軀。

警方昨天公布的密錄器畫面顯示，多名員警持槍抵達現場後找到犯嫌，其中1名員警以步槍朝嫌疑人開火，這名男子隨即倒地同時被警方上銬。

警方出示定格畫面，聲稱開槍員警射出的子彈有1發自地板反彈，並射穿這對母女所在的試衣間外牆。

少女的父親和委任律師今天在洛杉磯警察局（LAPD）前召開記者會，律師代為宣讀父親聲明指出：「我的心像是整個被撕裂了，我們希望為女兒爭取正義，瓦倫蒂娜的命很重要。」

瓦倫蒂娜的雙親站在女兒照片旁，脖子上掛著以英文和西文寫的「為我女兒爭取正義」字牌，但他們並未明說要讓員警接受何種制裁。

瓦倫蒂娜的雙親形容女兒是位優秀的學生，夢想著成為工程師，「她有個成為美國公民的遠大夢想，她希望在這裡，因為這是機會之土」。

根據「洛杉磯時報」（ Los Angeles Times）報導，瓦倫蒂娜．歐瑞亞納-裴拉塔在智利首都聖地牙哥出生長大，6個月前才和母親來到美國探望姊姊。

瓦倫蒂娜的母親希望能和女兒在美國合法居留。

洛城警察局局長摩爾（Michel Moore）發聲明承諾會進行「徹底、完整且透明」的調查，加州檢察長辦公室也已展開獨立調查。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101229