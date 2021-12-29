挽救伊朗核協議歐洲強調時間緊迫 美稱看到進展

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（中央社維也納28日綜合外電報導）重啟2015年伊朗核子協議效力的談判昨天在維也納復談。歐洲協商人員今天強調，挽救這個歷史性協議「時間緊迫」；美國則說看到可能的進展。

法新社報導，在維也納恢復的會談，意在重啟通稱「伊朗核子協議」的聯合全面行動方案（Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA），這項方案藉由鬆綁對伊朗的制裁，來換取伊朗核子活動的削減。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天在華府告訴媒體說，「或許已有些許進展」。

「但就某方面來說，這些進展的實質性現在還很難說。最起碼，依我們之見，任何進展都跟不上伊朗正在加快的核子腳步，達成進展的速度也太慢。」

美國前總統川普2018年片面退出協議，再度祭出一系列懲罰性制裁措施。1年之後，伊朗也開始逐步棄守承諾，包括加速提煉純度更高的濃縮鈾，但德黑蘭當局依舊否認他們有製造核武的意圖。

重啟2015年伊朗核子協議效力的談判已於今年稍早開始，目標是帶領華府重回協議。但伊朗6月選出一個極端保守政府之後，談判隨之停止。談判工作今年11月底恢復，並於昨天展開最新一輪會談。

英國、法國、德國的協商團隊今天發布聲明說，「這場協議時間緊迫…我們很清楚，目前已逼近一個臨界點，即伊朗核子計畫已升級到即將完全掏空JCPOA的地步。」

「這代表著，JCPOA在禁止核子擴散的核心效益即將喪失殆盡，若想在那之前敲定協議，我們只有幾週的時間，而非幾個月的時間。」

除了俗稱「歐洲三巨頭」的英法德，伊朗、中國和俄羅斯同樣參與談判，美國則是間接參與。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1101229