陳光誠關切中國人權 籲民主國家抵制北京冬奧

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（中央社記者尹俊傑紐約29日專電）流亡美國的中國盲人維權律師陳光誠投書華爾街日報表示，中國人權紀錄欠佳，中共卻以自稱民主等方式企圖洗白形象，民主國家不該參加明年2月登場的北京冬季奧運。

陳光誠寫道，中共侵害人權的作為包括鐵腕治理香港、在新疆地區拘禁大量穆斯林、網壇名將彭帥指控遭前中共中央政治局常委張高麗性侵後一度音訊全無、掩飾COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、威脅民主台灣，粉飾太平的手段是否認、打迷糊仗、撒錢。

他說，中共在北京冬奧前洗刷形象的最新手段是宣稱中國擁有民主政府，嘲笑真正的民主國家「不民主」，且毫無節制散布這種假訊息。

投書寫道，中國人民未曾有自由選舉，偶爾舉行的基層選舉是演給歐美國家看的鬧劇，全國人民代表大會是由中共欽點的官員組成。2013年以來，從幼稚園到大學課堂都禁止提民主話題。提倡其他政府體制的人士不是如諾貝爾和平獎得主劉曉波死在獄中，就是像1989年天安門事件民主鬥士性命遭奪走。

文中以維權律師王全璋、郭飛雄及公民記者張展因與官方作對而身陷囹圄的遭遇，說明中共冷酷無情的本質。

50歲的陳光誠曾因揭露中國官方為執行一胎化政策，強制育齡婦女墮胎，遭判刑4年並軟禁。2012年4月，他逃往美國駐北京大使館尋求庇護，並在時任美國國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）積極營救下，於當年5月與妻小飛往美國。

今年6月入籍美國的陳光誠說，自己因揭發一胎化政策暴行而遭迫害7年，王全璋、郭飛雄及張展的遭遇令他既哀傷又憤慨，中共掩飾駭人罪行的行徑加深這股情緒。

他寫道：「西方國家不確知中國人民生活真相，不清楚這個黨（中共）的意圖，更糟的是願意收受金錢以忽視民主價值，令人灰心的程度已非言語可形容。」

文末寫道，民主有時可能顯得笨拙、混亂或乏味，但專制獨裁肯定是一場人們無法從中醒來的惡夢，北京冬奧「在一個實行種族滅絕的政權精心策劃下舉辦，有自尊的民主國家難道會同意參加嗎？」

美國政府12月稍早以中國侵害人權為由宣布外交抵制北京冬奧，不派官員出席。七大工業國集團（G7）中的英國、加拿大隨即跟進，與德國、法國、義大利不同調；日本上週宣布不會派政府代表團出席，但未言明這是否為外交抵制。（編輯：郭中翰）1101230