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機上喉嚨痛自行快篩確診 美教師主動關廁所隔離

2021/12/31 13:53（12/31 14:16 更新）
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一名美國教師表示，她在搭機途中使用快篩試劑，結果呈現COVID-19陽性後，自願在飛機的狹小廁所內隔離5小時。（圖取自tiktok.com/@marisaefotieo）
一名美國教師表示，她在搭機途中使用快篩試劑，結果呈現COVID-19陽性後，自願在飛機的狹小廁所內隔離5小時。（圖取自tiktok.com/@marisaefotieo）
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）一名美國教師表示，她在搭機途中使用快篩試劑，結果呈現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性後，自願在飛機的狹小廁所內隔離5小時。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，美國女教師佛蒂歐（Marisa Fotieo）表示，她在本月20日搭乘從芝加哥飛往冰島雷克雅維克（Reykjavik）的航班上感覺到喉嚨痛，立刻使用了自己隨身攜帶的快篩試劑，結果呈現陽性。

佛蒂歐在接下來的航程都自己關在廁所內，由空服員提供食物和飲料。

目前還不清楚她在登機前是否必須出示篩檢結果。

來自密西根州的佛蒂歐告訴美國國家廣播公司新聞網（NBC News）：「這是個瘋狂的經歷，有150人在飛機上，我非常擔心其他人染疫。」

她在Tiktok上傳自己在冰島航空（Icelandair）客機廁所內的影片，瀏覽次數已超過400萬次，並稱讚一名空服員在她受困期間提供的協助。

她說：「她確保我接下來的5小時擁有我需要的一切，像是食物到飲料，她並不斷查看我，向我保證我會沒事。」

佛蒂歐說，她抵達冰島後必須隨即在紅十字會的一家旅館隔離。（譯者：陳怡君/核稿：曹宇帆）1101231

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