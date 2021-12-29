更多編輯台推薦新聞：
坣娜薛智偉創立猶太社區中心 台灣首座潔食實驗室
生活

坣娜薛智偉創立猶太社區中心 台灣首座潔食實驗室

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌
兩岸

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁
國際

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
法新增20萬確診再破紀錄 每秒2人染疫大浪來襲
首頁 / 重點新聞
疫情
新聞專題
疫情1/300

全球一週確診創新高 日均93萬例破疫情以來紀錄

2021/12/29 21:41（12/29 22:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
根據法新社統計，過去7天期間全球COVID-19確診病例數創新高，平均每天新增超過93萬5000例。圖為17日紐約行經中央車站大廳的民眾戴口罩防疫。（中央社檔案照片）
根據法新社統計，過去7天期間全球COVID-19確診病例數創新高，平均每天新增超過93萬5000例。圖為17日紐約行經中央車站大廳的民眾戴口罩防疫。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎29日綜合外電報導）根據法新社統計，過去7天期間全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例數創新高，自22日至28日，平均每天新增超過93萬5000例。

這個數字來自各國衛生單位通報的每日新增確診病例，創下自2019年年底首次爆發疫情以來的最高紀錄。

儘管多國自從爆發疫情全球大流行以來增加篩檢，大多數的輕症或無症狀感染病例仍然沒有被發現，此外，各國篩檢政策莫衷一是。

自22日至28日，累計全球確診數達655萬例，平均每天增加93萬5863例，病毒傳播速度可說是前所未見。

這個數字遠超過之前在今年4月23日至29日創下的紀錄，當時的7天平均值是81萬7000例。

自10月中旬以來確診病例數不斷攀升，比起前一週的增加幅度達37%。

世衛組織表示：「染疫率驟增可能是兩個因素結合所致，分別是免疫脫逃及變異株Omicron既有傳染力增加，而且與Omicron有關的總體風險仍然非常高。」

截至目前為止，確診病例驟增並未導致全球死亡病例攀升，而且過去3週死亡病例還持續遞減。

過去7天平均每天新增6450例死亡，創下去年10月以來的最低點，疫情高峰期間，今年元月20日至26日平均每天新增1萬4800例死亡病例。

當前新增確診數大部分集中在歐洲，過去7天通報超過350萬個確診病例，平均每天51萬例。

這個規模也是前所未見，因前幾波疫情期間，歐洲從未通報單日超過30萬個確診病例。

在疫情爆發以來的兩年期間，全球確診病例超過2億8200萬例，超過540萬人染疫病故。

若是把與COVID-19有關的更多死亡人數也納入統計，世衛組織說，估計累計死亡病例數還要再高2至3倍。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1101229

全球疫情統計（每日新增確診數）
全球疫情統計（每百萬人確診數）
延伸閱讀
美國平均7天單日確診數創新高 1月疫情恐更艱困法國單日染疫人數再創紀錄 夜店延長關閉3週Omicron席捲歐洲 英法義等國單日確診數創新高東京疫情回升新增76例 時隔2個月單日增逾50例
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀