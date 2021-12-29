法國單日染疫人數再創紀錄 夜店延長關閉3週

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法國28日有近18萬例COVID-19新增確診，刷新疫情爆發至今的紀錄。為防堵疫情，當局宣布夜店將延長關閉3週。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 110年12月29日

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（中央社巴黎29日綜合外電報導）法國28日通報近18萬例COVID-19新增確診，刷新疫情爆發至今的紀錄。為遏制疫情擴散，當局今天宣布夜店將延長關閉3週。

法國衛生當局28日表示，過去24小時內共新增17萬9807人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），這個數據遠遠超過25日通報的10萬例。

由於高傳染力的Omicron變異株肆虐，當局於12月6日下令約1600間夜店關閉4週，以避免耶誕及新年假期的旅行和慶祝活動引發感染浪潮。

外交部國務部長勒莫因（Jean-Baptiste Lemoyne）告訴法國公共電台（France Inter Radio），延長夜店關閉時間的決定，是政府本週一系列新措施的一部分，目的在阻止Omicron傳播。

他表示，「我可以想像這些員工和業主的壓力，」政府也將為假期的巨額業績損失提供財務援助。

本週稍早，內政部長達馬南（Gerald Darmanin）鼓勵地方官員限制民眾跨年聚會，並特別要求民眾在戶外佩戴口罩，並加強警察巡邏，以執行夜間公共場合飲酒禁令。

國會今天也將開始辯論一項新法律，要求進入餐廳、電影院、博物館和其他公共場所需提供「疫苗通行證」，以進一步提升COVID-19疫苗接種率。

此前，政府允許未接種疫苗的民眾提供最近的篩檢陰性證明，以取得所謂的「健康通行證」。

目前法國已是全球疫苗接種率最高的國家之一，符合條件的人口中，有90%皆已接種。（譯者：施施/核稿：林治平）1101229