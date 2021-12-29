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澳洲COVID-19單日確診再創新高 擬放寬採檢規定

2021/12/29 16:10（12/29 19:39 更新）
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（中央社雪梨／墨爾本29日綜合外電報導）澳洲COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫人數暴增，人口最多的新南威爾斯州單日確診人數接近倍增，澳洲政府將緊急變更規定，緩解採檢站壓力。

總理莫里森（Scott Morrison）今天表示，澳洲需要在管理採檢規定、重新定義近距離接觸者和曝露於病毒下勞工無薪假等方面「改弦易轍」。

莫里森提議修改近距離接觸者相關規定，可能意味日後大部分民眾無須接受PCR採檢或自主隔離，可大幅減少採檢站排隊人潮以及採檢結果出爐前的72至96小時等候時間。

包括英國和美國在內，愈來愈多國家縮短無症狀確診者的建議隔離時間。

昆士蘭州（Queensland）政府允許明年元月1日起鬆綁跨州旅行規定，外州民眾只須提供陰性快篩證明，無須出示PCR採檢結果，即可進入昆士蘭州。

莫里森表示，政府將撥款3.75億澳元額外採購數百萬份快篩試劑。

高傳染力的Omicron變異株席捲澳洲，今天單日新增確診近1萬8300例，超越昨天創下的約1萬1300例紀錄。多州單日確診也創下新高，澳洲人口最多、也是雪梨所在的新南威爾斯州（New South Wales）單日確診病例增加近1倍，通報1萬1201例。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101229

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