憂疫情也怕奧客 美航空業生不出人力應付旺季

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國3家航空公司工會表示，儘管提供高額獎金誘因，空服員、機師和後勤人員因為擔心染疫以及怕應付奧客，不願在耶誕新年假期的旅遊旺季加班。

路透社報導，工會表示，人員不願加班，再加上惡劣天候以及受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊所致的人力緊繃，過去一週有大量航班遭取消；隨著Omicron變異株疫情快速傳播，未來幾週很可能導致更嚴重的人力問題。

代表17家航空公司、5萬名空服員的美國空中服務員工會（Association of Flight Attendants-CWA）國際主席尼爾森（Sara Nelson）發表聲明說：「我們已協商了假期激勵措施以協助因應營運挑戰，但迄今只能做到這樣。」

受疫情重創的航空業在過去18個月有許多人休無薪假以及數千人遭到裁員。在假期前幾個月，航空公司持續招募員工以確保人力充足。

由於就業人數仍低於疫情前水準，航空業感受到更大壓力，但在員工數變少情況下，總工時幾乎完全恢復原狀。

美國空中服務員工會表示，業界希望員工能夠加班以運送創紀錄的乘客數。不過Omicron變異株造成美國國內感染人數創新高，導致員工重新考慮工作量。

航班追蹤網站FlightAware.com數據顯示，截至今天下午3時29分，美國國內線與出入境總計有超過1200趟航班被取消。

美國聯合航空公司（United Airlines）表示，美國國內Omicron病例數激增對其營運有直接衝擊。西南航空公司（Southwest Airlines Co.）表示，尚未見到營運受到衝擊。

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美國廉價航空捷藍航空（JetBlue Airways Corp.）表示，由於部分機組人員生病，明年1月13日之前將減少約1280趟航班；達美航空（Delta Air Lines Inc.）表示已提供機組人員薪酬獎勵，但未進一步說明。

美國聯邦航空總署（FAA）今天表示，署內有愈來愈多員工確診COVID-19。發言人說：「為維護安全，某些設施交通量可能會減少，可能導致旺季期間延誤狀況。」（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1101231