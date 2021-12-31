日本福島紙偶腰高虎 虎年最佳賀歲品

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迎接虎年，日本有形形色色的賀歲吉祥物，福島縣知名的紙偶工坊「高柴DEKO屋敷」的腰高虎人氣旺。中央社記者楊明珠東京攝 110年12月31日

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（中央社記者楊明珠東京31日專電）迎接虎年，日本有形形色色的賀歲吉祥物，福島縣知名的紙偶工坊「高柴DEKO屋敷」的腰高虎人氣旺。當地僅有4家工坊，有的工坊特別與知名服裝設計師合作推出老虎吉祥物。

日本東北地區福島縣郡山市高柴DEKO屋敷（製人偶工坊聚落）所製造的木馬「三春駒」及紙偶「三春張子」遠近馳名。這一帶在日本江戶時代是由三春藩管轄的高柴村，據說300多年前京都的伏見人形（玩偶）流傳到東北地區，在三春藩主的輔導下，高柴村農民農閒時期以製作紙偶當副業。

三春張子是在木模上將濕潤的和紙一層層貼黏上去，使其乾燥後，取出木模後，以動物或魚類的皮或骨粉等煮成的膠黏合，以白色的貝殼粉等反覆塗上當底色後再進行彩繪。現在三春張子當中，最受歡迎的就是十二生肖賀歲的吉祥物。「腰高虎」也是三春張子的一種，起源不清楚，但幾百年前製造腰高虎的木模流傳至今。

腰高虎的特色就是雙眼炯炯有神，鬍鬚上揚，虎腰高凸、虎尾勁揚、四腿矯健，嘴巴張的大大的，一副要撲向獵物的模樣。

根據日本民間傳說，老虎的習性就是到遠方獵物後一定返回原來的窩，所以民眾在戰時遠征的話，為祈求兵隊平安歸來，就會擺設老虎當吉祥物祈福。2011年311東日本大震災、福島第一核電廠發生核災後，很多民眾疏散到外地，製作腰高虎的師傅秉著期盼民眾早日返鄉之心精心製作。

高柴DEKO屋敷本家大黑屋是僅存的4家紙偶工坊之一，負責人是46歲的橋本彰一，是本家大黑屋第21代當家。他畢業於美術大學，原本是高中的美術老師，因父親生病，當了6年老師後辭職返鄉繼承家業，2010年執掌本家大黑屋。

日本東北地區福島縣郡山市高柴DEKO屋敷（製人偶工坊聚落）所製造的木馬「三春駒」及紙偶「三春張子」已有300多年歷史，這一帶僅存的張子工坊僅4家，圖為高柴DEKO屋敷本家大黑屋的紙偶「腰高虎」，黃色是傳統腰高虎產品，負責人橋本彰一陸續研發其他顏色的腰高虎。中央社記者楊明珠東京攝 110年12月31日

記者12月上旬來到本家大黑屋的工作坊採訪時，橋本拿出一個小型「超人力霸王」造型的張子，說是一名台灣年輕藝人所彩繪的，前陣子才聽說這名藝人去年去世了。橋本後來拿出照片，記者一看，是黃鴻升（小鬼）。2019年初台灣的綜藝節目「綜藝玩很大」主持人吳宗憲率團隊到福島縣，黃鴻升等人在此體驗張子彩繪。

得知黃鴻升英年早逝，橋本很難過的說：「我會把這個超人力霸王張子裝框起來，好好珍藏。」超人力霸王是日本「特攝電影之神」圓谷英二的代表作之一，而圓谷就是福島人，黃鴻升彩繪的超人力霸王張子，讓橋本感覺有一種奇緣。

日本東北地區福島縣郡山市的高柴DEKO屋敷本家大黑屋負責人橋本彰一12月1日拿出小型「超人力霸王」造型的張子（紙偶），這是2019年台灣藝人黃鴻升（小鬼）此工坊體驗張子彩繪留下的。橋本今年才得知黃鴻升去年去世，感到很難過。中央社記者楊明珠東京攝 110年12月31日

原本不想繼承家業的橋本當了大當家之後，現在每天除了製作三春駒、張子外，還透過指導製作推廣福島民藝，並進行國際交流。他說，有台灣人下訂單購買他的作品，但他的作品未曾到台灣辦展過，去台灣辦展是他的夢想。

高柴地區因地盤穩固，311的強震沒帶來太嚴重的災害，但因距離福島第一核電廠50公里，核災後，他心裡很恐懼，擔心不得不離開福島。因水電都無法正常供應，他一度暫停工作，但從媒體看到包括台灣等海內外對東北馳援的情形，認為自己應有所貢獻，於是製作「復興達摩」，是象徵災後重建的不倒翁。

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橋本曾參與日本前足球明星中田英壽主導的2011年日本價值再發現專案，也參加由時尚品牌「A BATHING APE®」創業者NIGO®領軍的團隊，與設計師片山正通聯手共創大型北極熊造型的張子。他還參與建築大師隈研吾主導的東日本專案（East Japan Project），負責不倒筆的製作。

2016年與設計師小篠順子（JUNKO KOSHINO）聯名設計商品腰高虎與達摩不倒翁。他還推出「穿戴用的張子」，創作和紙製的眼鏡框、耳環等首飾，要將福島工藝發揚光大。（編輯：黃自強）1101231

日本東北地區福島縣郡山市的高柴DEKO屋敷本家大黑屋負責人橋本彰一在311大地震後推出紙偶「復興達摩」（象徵災後重建不倒翁），也創作與十二生肖故事有關的「迷糊貓」，備受喜愛。中央社記者楊明珠東京攝 110年12月31日