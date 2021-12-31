川普改口稱疫苗是任內成就 惹怒基本盤

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國共和黨籍前總統川普最近改口稱COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗安全，而且是他任內一大成就，激怒許多極端的反疫苗人士，當中包括許多他的忠實支持者。

多個月來，川普對疫苗議題相對低調，也沒有公布他接種疫苗的任何照片，但他在19日接受前福斯新聞（Fox News）主持人歐萊利（Bill O'Reilly）訪問時，坦承已經接種追加劑，被觀眾報以一片噓聲。

這段訪問於2天後播出。川普和右翼人士歐文斯（Candace Owens）一起受訪，當歐文斯稱疫苗不安全時，川普予以駁斥。

歐文斯說自己不接種疫苗，川普打斷她說：「噢不，疫苗有效。那些病得很重，必須住院的人，都是沒有接種疫苗的那些人」。

川普雖然強調，他反對現任民主黨籍總統拜登的疫苗強制令，但他的這番發言依舊引發反疫苗人士的罕見抨擊，部分還是他的支持者。

這項爭議也顯示，川普為了2024年再次挑戰白宮，或許必須在兩者間維持平衡：他必須維繫自己的基本盤，當中許多都是搖旗吶喊的反疫苗人士，但也不能嚇跑溫和派選民。

極右派陰謀論者、電台主主持人瓊斯（Alex Jones）在他的談話節目上嘲諷疫苗，稱川普若不是「完全無知」，要不就是「史上最邪惡的人之一」。他並表示，該是拋開川普，向前邁進的時候，也威脅要把川普「所有的八卦爆料出來」。

另一名川普的堅定支持者、電台主持人羅特（Wayne Allyn Root）說，川普「對每件事的看法都是正確的」，除了疫苗之外，並稱必須「干涉」這件事。

羅特在給路透社的聲明中稱，他永遠都會支持川普，並稱所謂「干涉」，只是希望有機會說服川普「改變」說法。

川普發言人告訴路透社，川普支持在他執政時期「為結束這場疫情大流行，所付出的巨大貢獻」，但並未就瓊斯或歐文斯的發言立即置評。

在右翼社交媒體中，部分川普選民辯稱，他只是採取戰略，以遏制敵對媒體。然而，有些人則表示沮喪。

從事大麻產業、42歲的麥克林（Daniel McLean） 受訪時說：「我再也無法支持他。」麥克林個人沒有接種疫苗，並多次稱有數以千計人因為接種疫苗而死。

根據「凱瑟家庭基金會」（Kaiser Family Foundation）分析，目前沒有接種疫苗的美國成人當中，共和黨支持者與傾向共和黨的獨立派人士多達6成。（譯者：戴雅真/核稿：）1101231