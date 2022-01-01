Omicron太威猛土耳其單日破4萬例 社交距離變3米

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土耳其民眾2021年12月31日在安卡拉巿醫院Turkovac疫苗接種區接種疫苗。中央社記者何宏儒安卡拉攝 111年1月1日

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（中央社記者何宏儒安卡拉1日專電）土耳其COVID-19疫情顯著升高，昨天通報逾4萬起病例。衛生部長克扎指出，Omicron變異株已成為境內主要感染源，由於具高傳染力，他要求民眾將社交距離增加為3公尺。

克扎（Fahrettin Koca）昨晚在衛生部2019冠狀病毒科學諮詢委員會後聲明中指出，Omicron變異株較之前變種傳染速度更快，已迅速成為土耳其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）主要感染源，造成單日確診數於過去一週呈現倍增趨勢。

土耳其COVID-19疫情近日顯著升高，上月28日起單日病例數重新站上3萬例且連日驟增，昨天通報4萬786起病例、163例病歿。境內上一次出現單日逾4萬例是2021年4月28日，已相隔逾8個月。

衛生部2019冠狀病毒科學諮詢委員會委員圖蘭（Sema Kultufan Turan）昨天告訴中央社：「我們認為土耳其感染Omicron變異株病例未來幾週將迅速增加，希望需要醫院和加護病房救治的重症病患比例不高。是否能夠如此，接下來幾天就會知道。」

衛生部昨天在聲明中指出， 雖然感染率飆升，但是「初步研判」Omicron變異株不會導致住院率顯著升高。過去10天住院率僅增加4.6%，加護病房和插管病患沒有增加。

Omicron病例增加情況主要出現在第一大城伊斯坦堡。衛生部指出：「全國總病例數本來有22.4%來自伊斯坦堡，但是過去10天新增增病例52.3%發生在伊斯坦堡。再過不久各省也可能會出現病例激增情況。」

過去一個月染疫病歿公民中，60歲以上占比87.21%；60歲以上感染病例占比16.81%。克扎強調：「60歲以上和慢性病患是必須加以保護的最危險族群。」

由於Omicron具高傳染力，他要求民眾將社交距離增加為3公尺。他在聲明中說：「預期此一流行病將會出現許多變種和突變…防疫措施千篇一律。」

儘管疫情飆升，同時是安卡拉巿醫院（Ankara City Hospital）加護病房主任的圖蘭對於COVID-19將會受控仍然樂觀。

她說：「2022年前3個月Omicron將會繼續肆虐。我預期春季疫情會顯著升高，但是我認為在這之後，全球疫情將會改善。」

土耳其國產疫苗Turkovac上月22日獲緊急使用授權後，民眾自上月30日起可在公立的城巿醫院接種。衛生部並於昨天對已施打兩劑中國科興疫苗、兩劑輝瑞/BNT疫苗，且接種第4劑距今已3個月的民眾開始提供第5劑疫苗。

去年1月14日展開疫苗接種工作時，土耳其只有科興疫苗可用；追加第5劑的民眾現在可以選擇科興、BNT或Turkovac疫苗。

當局對18歲以上公民加快疫苗接種腳步，截至昨晚，施打兩劑疫苗比例達總人口的83.14%。公衛專家期盼國產Turkovac疫苗可以鼓勵對疫苗有疑慮民眾轉而願意接種。（編輯：馮昭）1110101

土耳其COVID-19疫情顯著升高，2021年12月31日通報單日逾4萬起病例。衛生部長克扎說，Omicron變異株已成境內主要感染源。圖為安卡拉巿醫院總院區入口處。中央社記者何宏儒安卡拉攝 111年1月1日

安卡拉巿醫院Turkovac疫苗接種區護理人員2021年12月31日以針頭抽取疫苗。這款土耳其國產疫苗同月22日獲緊急使用授權，同月30日起可在公立的城巿醫院接種。中央社記者何宏儒安卡拉攝 111年1月1日