英女王新年授勳 007丹尼爾克雷格及抗疫官員在列

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（中央社倫敦31日綜合外電報導）英國今天公布女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的新年授勳名單，包括防疫第一線官員與科學家、主演007系列電影的男星丹尼爾克雷格、媳婦卡蜜拉及前首相布萊爾都在列。

路透社報導，英國男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）在去年上映的電影「007：生死交戰」（No Time to Die）中，是他第5度飾演英國情報員詹姆士龐德（James Bond）、也是他最後一次主演007系列電影。

丹尼爾克雷格將被授予「最卓越的聖米迦勒及聖喬治勳章」（The Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George，CMG），以表彰他對電影的傑出貢獻。

電影中的詹姆士龐德也曾獲頒CMG勳章，獲得這項榮譽意味丹尼爾克雷格已「名實相符」。他在今年9月曾被獲封為英國皇家海軍榮譽中校，與詹姆士龐德享有同一軍銜。

此外，英國前首相布萊爾（Tony Blair）也獲頒嘉德勳章（Order of the Garter），這是最高等級的騎士勳章。

現年68歲的布萊爾在1997年帶領工黨以壓倒性勝利擊敗保守黨黨魁梅傑（John Major），在位10年政績包括確保北愛爾蘭和平及大舉擴大同志權利。但由於他支持2003年美國領導的伊拉克戰爭，在國內飽受抨擊。

此外，因對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而聲名高漲的官員與其他參與防疫的人員也在授勳名單上。

英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）、蘇格蘭首席醫療官史密斯（Gregor Smith）及威爾斯首席醫療官艾瑟頓（Frank Atherton）獲得騎士封號。英格蘭副醫療官范-塔姆（Jonathan Van-Tam）與哈里斯（Jenny Harries）也獲得榮譽封號。

此前被封為騎士的英國政府首席科學顧問瓦朗斯（Patrick Vallance）則獲頒巴斯勳章（Order of the Bath）。

參與生產疫苗的人士也在授勳名單上，包括輝瑞（Pfizer）首席開發長瑪肯西（Rod MacKenzie）、BioNTech首席業務和商務長馬瑞特（Sean Marett）以及莫德納（Moderna）首席開發長伊瓦森（Melanie Ivarsson）。

新年授勳的傳統始自英國維多利亞女王（Queen Victoria）19世紀在位期間，表彰的不僅僅是知名人物，還有默默工作多年為國人生活做出貢獻者。

女王今天也表示，她授予媳婦卡蜜拉（Camilla）嘉德勳章。此項光榮顯然提升了卡蜜拉的王室地位。（譯者：陳怡君/核稿：陳正健）1110101