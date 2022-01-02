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澳洲新增確診下滑 新南威爾斯州住院數上升

2022/1/2 17:08
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（中央社雪梨2日綜合外電報導）澳洲這週末減少COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒檢測，新增確診病例今天下滑，不過仍遠超過3萬起。新南威爾斯州染疫住院數增加，人們擔心國家衛生系統面臨潛在壓力。

衛生部門數據顯示，人口最多的新南威爾斯州（New South Wales）單日新增確診病例從前一天的2萬2577例下滑到1萬8278例，因為新年執行病毒檢測量下滑1/4。

衛生當局示意，由於他們把重點轉向與病毒共存，正密切監測住院人數，而不是病例總數。但住院總數上升18%，來到1066人。

在維多利亞州（Victoria），單日新增病例維持在7000例以上，昆士蘭州（Queensland）通報新增3587例的新高紀錄。

昆士蘭州財務長兼投資、貿易廳長狄克（Cameron Dick）說：「隨著我們進入新的一年，我們對抗COVID-19正進入一場新的戰役。」

澳洲今天新增病例數超過3萬2200例，低於1日的3萬5327例，但西澳州（Western Australia）和北領地（Northern Territory）尚待通報最新數據。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1110102

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