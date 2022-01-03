澳洲國防部評估 達爾文港租中企無國安疑慮

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（中央社坎培拉3日綜合外電報導）澳洲北領地的達爾文港出租給中國嵐橋集團使用99年，在澳洲國內引發國安疑慮。但澳洲國防部的審查意見日前出爐，結論是沒有國安疑慮。

澳洲「特殊廣播服務公司」（SBS）與9News新聞網指出，澳洲北領地（Northern Territory）政府2015年將達爾文港（Port of Darwin）租給嵐橋集團（Landbridge）。

位於北領地的達爾文港自2012年起成為美軍陸戰隊的派駐地，被視為重要戰略據點，使得嵐橋集團99年租約持續成為澳洲的國安爭議焦點，澳洲國內多有要求撤銷租約呼聲。

這份金額5億600萬澳元（約3億9100萬美元）的租約被澳洲的國安會委託國防部審查，審查結果於上月29日出爐。澳洲國防部的結論是，沒有國安風險可證明應撤銷租約。

澳洲政府仍就此事商討，但國防部的審查建議恐讓政府更難插手並撤銷達爾文港租約。

總理莫里森（Scott Morrison）先前強調，北領地政府稱租約毋庸獲得聯邦政府核准的主張並不正確，但也說聯邦政府會在聽取國防部或安全部門的建議後，再對港口租約採取行動。

澳洲國防部先前也曾對一間中國企業2018年3月取得紐卡索港（Port of Newcastle）50%股份一事審查，當時同樣沒發現問題。

此外，據澳洲廣播公司（ABC）報導，莫里森先前雖批評飽受爭議的中資社群媒體平台TikTok，如今自己也加入這款應用程式，還上傳了他和愛犬「巴迪」（Buddy）的第一支自拍影片。

莫里森去年批評深受年輕族群喜愛的TikTok，警告澳洲民眾這款App會「直接連結回中國」。澳洲聯邦政府2020年間指示情治單位，要求調查獲取大量數據的TikTok是否對澳洲構成安全威脅。

儘管莫里森先前狠批TikTok，他卻在平安夜這天開了自己的TikTok官方帳號，用戶名為pm_scomo，已為耶誕新年佳節陸續上傳幾支影音，但莫里森的TikTok帳號關閉了底下的留言功能。

由於澳洲今年上半年將舉行大選，政治領袖越來越將TikTok視為與年輕選民溝通的重要管道。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1110103