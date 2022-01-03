疫情與天候搗亂 全球逾4000航班被迫取消

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）上週因部分地區天候不佳，加上Omicron變異株導致COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情激增，導致全球航班大亂。全球2日共有超過4000個航班遭取消，其中逾半數在美國。

據航班追蹤網站FlightAware.com，截至格林威治標準時間2日20時，進出美國航班或美國國內線共有逾2400個航班遭到取消；此外，全球有逾1萬1200個航班誤點。

FlightAware.com資料顯示，取消最多航班的航空公司是美國天西航空（SkyWest Airlines）和西南航空（Southwest Airlines），分別有510和419個航班被迫取消。

西南航空發言人在給法新社的電子郵件中說，2日早上他們取消約400個航班，且預料將有更多航班取消。

1月1日，伴隨冬季風暴佛里達（Frida）而來的惡劣天候迫使西南航空取消490個航班，其中大部分集中在五大湖以南的中北部各州，並向西延伸到大平原（Great Plains）地區。

氣象專家警告，佛里達將繼續向東移動，從華盛頓到北部麻薩諸塞州波士頓的大片地區都將降雪。

1日主要交通樞紐芝加哥機場受到的影響最大，但到了2日，亞特蘭大（Atlanta）、丹佛（Denver）、底特律（Detroit）、休士頓（Houston）和紐瓦克（Newark）機場也受到嚴重影響。

據法新社報導，3日已有近1400個進出美國以及美國國內航班被取消。

耶誕節和新年假期通常是航空旅行高峰期，但今年受到高傳染力的Omicron變異株影響，許多機師、機組人員等航空業人員因染疫無法上班，或因接觸感染者必須接受隔離，連帶導致許多航班被迫取消。

新年假期航空旅行的混亂狀況，和耶誕節週末類似，當時全球約有7500個航班被取消。

美國各地的運輸機構也因為疫情導致人手不足，紛紛暫停或減少服務班次。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1110103