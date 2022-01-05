巴西總統波索納洛出院 發文報平安

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（中央社聖保羅5日綜合外電報導）巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因腸阻塞緊急住院2天後，於今天早上出院。他的醫療團隊指出，已為總統進行清腸，且他不須開刀。

波索納洛在推特上貼文宣布說：「現在出院了，感謝大家。」他還附上1張自己坐在病床上，與身旁醫療團隊成員一起比讚的照片。

波索納洛說，他自2日用完午餐後，即感覺身體不適，還說這是數個月來，他第2次因「相同的症狀」而住院。

波索納洛原本在南部的聖卡塔里納（Santa Catarina）渡假，3日凌晨因腹痛被緊急送往聖保羅（Sao Paolo）維拉新星（Vila Nova Star）醫院，隨後被診斷出罹患腸阻塞。

路透社報導，醫療團隊替波索納洛插入鼻胃管，一度甚至考慮要動手術，但阻塞部分已於4日順利清除。

據醫療團隊昨晚發布聲明說，波索納洛的消化道已出現恢復跡象，醫生替他移除了鼻胃管，他可以攝取流質飲食，康復狀況良好。

波索納洛在2018年總統競選期間曾遭刺傷，之後多次住院。2021年7月，他因腸阻塞導致持續性打嗝，當時也同樣住進維拉新星醫院。（譯者：施施/核稿：林治平）1110105