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義大利祭強制令 凡50歲以上都須打COVID疫苗

2022/1/6 12:50
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（中央社羅馬5日綜合外電報導）義大利今天下達強制令，要求50歲以上民眾都須接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，成為非常少數實施此令的歐洲國家之一，希望能減緩衛生服務壓力，並降低染疫病亡人數。

路透社報導，這項強制令立即生效，並實施至6月15日止。

自2020年2月疫情爆發至今，義大利通報累計13萬8000人染疫不治，在歐洲國家中，病亡人數僅次於英國。

義大利總理德拉吉（Mario Draghi）的政府早先已下令，強制教師和醫護工作人員必須施打疫苗，自去年10月起，又規定所有受雇員工在進入職場前，必須接種疫苗或出示檢測陰性證明。若未遵照規定者，處以留職停薪。

如今規定更嚴格，不只有工作的人，凡50歲以上民眾都須施打疫苗，並且取消可出示採檢證明的選擇。

義大利內閣今天經過兩個半小時會議討論後，通過這項強制令，但多黨組成的聯合內閣中也出現意見歧異。

根據德拉吉發言人指出，總理告訴內閣成員說：「今天這項措施的目的，是要維持醫院良好運轉，同時讓學生繼續上學，也讓商業活動能持續營運。」

義大利國家統計局（ISTAT）資料，在義國約5900萬總人口數中，50歲以上者有2800萬人。

義大利最近幾天確診COVID-19病例攀升，今天通報單日新增18萬9000例，高出昨天的17多萬例。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110106

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