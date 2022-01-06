東京大雪紛飛積雪10公分 4年來僅見

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受到低氣壓影響，日本氣象廳6日對東京23區、千葉縣、茨城縣南部發布大雪警報，這是東京市中心時隔4年被發布大雪警報。中央社記者楊明珠東京攝 111年1月6日

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（中央社記者楊明珠東京6日專電）受到低氣壓影響，日本氣象廳今天對東京23區、千葉縣、茨城縣南部發布大雪警報。東京市中心傍晚觀測到積雪10公分。這是東京市中心時隔4年發布大雪警報。

日本時事社報導，受到低氣壓由南方海域朝東方前進的影響，日本關東地區今天下午下雪。傍晚5時左右，東京市中心（千代田區北之丸公園）觀測到積雪8公分、千葉市中央區、神奈川縣橫濱市中區積雪及茨城縣水戶市觀測到積雪7公分。

日本氣象廳對東京23區及千葉縣全境、茨城縣南部發布大雪警報。此外，對東京都多摩地區、埼玉縣南部、茨城縣北部、神奈川縣全境發布大雪注意報。

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東京市中心下午5時左右氣溫降至零下0.2度，下午氣溫一度降至零下0.4度。氣象廳預測關東地區下雪、下雨可能直到7日凌晨，7日清晨路面可能結凍，呼籲民眾提高警覺。

受到大雪影響，東京羽田機場飛機起降班次陸續停飛。日本航空公司（JAL）停飛68班、全日空公司（ANA）停飛40班，分別有6230名、3520名乘客行程受到影響。陸地交通方面，JR東海道新幹線、東海道線、宇都宮線、高崎線等班次有誤點的情況。（編輯：周永捷）1110106

日本氣象廳6日對東京23區、千葉、茨城縣南部發布大雪警報。東京市中心睽違4年觀測到積雪10公分。圖為東京鐵塔附近寶珠院辯天池旁，雪壓楓樹枝。中央社記者楊明珠東京攝 111年1月6日

日本氣象廳6日對東京23區、千葉縣、茨城縣南部發布大雪警報。東京市中心時隔4年被氣象廳發布大雪警報。圖為東京鐵塔旁增上寺屋頂積雪。中央社記者楊明珠東京攝 111年1月6日

東京市中心6日下午雪愈下愈大，日本氣象廳發布大雪警報。圖為東京鐵塔旁的增上寺。中央社記者楊明珠東京攝 111年1月6日

東京市中心6日大雪，氣象廳時隔4年對東京23區發布大雪警報。圖為增上寺一隅。中央社記者楊明珠東京攝 111年1月6日

日本受低氣壓影響，6日上午關東地區與東京都等地紛紛降雪，氣象廳對東京都、埼玉、千葉、神奈川與靜岡各縣發布大雪注意報，預料到明天中午，東京23區將積雪達5公分。圖為雪中的東京景點增上寺。中央社記者楊明珠東京攝 111年1月6日

日本受低氣壓影響，6日上午關東地區與東京都等地紛紛降雪，東京景點增上寺與後方的東京鐵塔都覆上一層白雪。中央社記者楊明珠東京攝 111年1月6日