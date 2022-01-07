英證實2020年底英俄艦擦撞 紀錄片劇組碰巧見證

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（中央社倫敦7日綜合外電報導）英國國防部證實，2020年底，有一艘俄羅斯潛艦撞上在北大西洋巡弋的英國皇家海軍軍艦諾森伯蘭號（HMS Northumberland）。整段過程恰好被英艦上一支紀錄片拍攝小組捕捉到。

英國廣播公司（BBC）報導，諾森伯蘭號當時正在蘇格蘭附近追蹤這艘俄國潛艦，俄艦接著就撞上諾森伯蘭號拖曳在船後數百公尺之遙的聲納設備。

這起事件發生在2020年底，過程被拍攝紀錄片的電視劇組工作人員記錄下來。

英國國防消息人士透露，這起事故不太可能出於蓄意。

根據英國第5頻道（Channel 5）消息，當時諾森伯蘭號的雷達失去這艘俄艦的蹤跡，於是在北極圈展開搜尋。事發時，第5頻道工作人員正在艦上拍攝「戰艦：海上生活」（Warship: Life at Sea，暫譯）節目。

英國國防部表示，諾森伯蘭號利用拖曳陣列聲納鎖定了這艘俄籍獵殺潛艦。這種聲納是一根長管，裝有很靈敏的水中感音器，用來聆聽水下動靜。

諾森伯蘭號的梅林反潛直升機（Merlin）在水面上發現潛望鏡，然後俄艦再度潛入海中，撞上了諾森伯蘭號的聲納。

紀錄片拍攝小組的攝影機捕捉到艦上人員大吼：「那是什麼鬼東西？」

目前不清楚俄艦擦撞後是否有損傷，但諾森伯蘭號須返回蘇格蘭港口更換壞掉的設備。

近年俄羅斯潛艦活動呈增加趨勢，英國皇家海軍軍艦經常在北大西洋巡弋。

英國國防部通常不評論軍事行動，這次是因為被攝影機拍到才證實。一名發言人坦承，2020年底，諾森伯蘭號追蹤的一艘俄羅斯潛艦，撞上了諾森伯蘭號的拖曳陣列聲納。

這名發言人說：「為了確保英國防務，皇家海軍經常追蹤外國船艦和潛艦。」

英國「每日郵報」（Daily Mail）指出，據信這起英俄船艦的擦撞事件，是自冷戰以來首見。（譯者：曾依璇/核稿：戴雅真）1110107