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菲律賓疫苗覆蓋率低於5成 杜特蒂鐵腕防疫：未接種者出門就逮捕

2022/1/7 19:27（1/7 20:50 更新）
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（中央社馬尼拉7日綜合外電報導）菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）6日下令逮捕違反居家令的未接種疫苗民眾，這一限制措施旨在抑制因Omicron變異株引發的確診飆升。

菲律賓政府本週加強首都馬尼拉和幾個省份、城市的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制。6日的確診人數較4日增至3倍多後，馬尼拉1300萬人口中未接種疫苗者被命令留在家裡。

衛生官員表示，預計未來幾天感染人數將進一步增加，並將在本月底達到頂峰。

杜特蒂在預錄訊息中說：「因為這是國家緊急狀態，我的立場是我們可以限制（沒有打疫苗的人）。」

「我現在正在向（村長）下令，尋找那些沒有施打疫苗的人，要求或命令他們留在原地。」

「如果他（未打疫苗者）拒絕並走出家門，在社區或任何地方到處走動，他都會被（有關當局）制止。若他拒絕，（官員）有權逮捕不守規章的人。」

在菲律賓，接種疫苗屬自願性，到目前為止，全國逾1億人口只有不到一半完整接種疫苗。杜特蒂對大量菲律賓人尚未施打疫苗感到「震驚」。

杜特蒂表示：「如果你不接種，你就是讓每個人都處於危險之中。（病毒）在我們的社區、我們的國家和世界迅速傳播。」

據菲律賓衛生部門數據，6日新增確診人數激增至1萬7000多人，是4日數字的逾3倍。菲律賓目前累計逾290萬人染疫，其中近5萬2000人病歿。（譯者：張璦/核稿：劉學源）1110107

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