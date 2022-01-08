美國友台眾議員麥考爾遭突破性感染 正康復中

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（中央社記者江今葉華盛頓7日專電）十分友台的美國聯邦眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾今天透過推特表示，他本週接受COVID-19檢測呈現陽性；他已完全接種並加打第三劑疫苗，「每天都在康復」。

麥考爾（Michael McCaul）是對台灣十分友善的議員，大力推動友台法案，在議事廳為台灣發聲。2019年7月，總統蔡英文過境美國紐約時，麥考爾還特別趕赴蔡總統下榻飯店拜會蔡總統。

麥考爾在推特表示，他本週接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測結果呈現陽性，因此下週的議事投票將交由代理人代理，以確保他個人健康以及他人安全。他也表示，自己已經完全接種疫苗，並已經追加第三劑，「每天都在康復」。

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根據「國會山莊報」（The Hill）報導，自去年夏天以來，美國聯邦參眾兩院已經有37位議員遭到突破性感染，其中包括29位眾議員與8位參議員。這些議員多半表示症狀輕微。

美國國會主治醫師摩納翰（Brian Monahan）日前也致函國會議員和職員表示，國會遭遇COVID-19病例空前飆升，國會檢測站7天平均陽性率從去年11月底1%飆升至13%，多數是突破性感染，但並未導致住院、重症或死亡案例。（編輯：林憬屏）1110108