時隔4個月 日本COVID-19單日新增再破8千例

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本各地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例近日快速增加，日媒統計，截至今天下午5時30分止，全境至少新增8082例確診病例，時隔約4個月單日新增再次突破8000例。

日本TBS電視台報導，東京都今天新增1224例確診，時隔約4個月單日新增再逾1200例，也是上週六單日確診案例數約15倍。

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沖繩縣新增1759例確診，連續3天更新紀錄；廣島縣新增547例確診病例，創單日新高紀錄。日本許多地區在這一波疫情單日新增病例數，都超過2021年夏天的第5波疫情。

面對境內COVID-19疫情快速升溫，日本政府7日決定從本月9日起到31日止，針對沖繩縣、山口縣及廣島縣實施防疫強度較弱的「防止蔓延等重點措施」，這是日本政府從2021年9月30日全面解除重點措施以來再度實施，也是日本首相岸田文雄內閣首次施行。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110108