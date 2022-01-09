印度飼主為愛犬辦奢華慶生趴 違防疫規定3人被捕

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（中央社印度阿默達巴德9日綜合外電報導）許多鏟屎官會為毛小孩舉辦生日派對，不過，印度疫情嚴峻之際，一名飼主違反防疫規定、砸70萬盧比（約新台幣26萬元）為愛犬慶生，警方突襲現場，逮捕3名男子。

印度警方表示，這場奢華的狗狗2歲生日慶祝活動花費70萬盧比，有一個精美的生日蛋糕和晚會主角印度銀狐犬（Indian Spitz）「艾比」（Abby）的海報。

社群媒體上的影片顯示，7日在西部城市阿默達巴德（Ahmedabad）舉行的這場派對上，一群人在華麗的舞台前跳舞，他們無視當地的社交距離規定，最終引起警方關注。

警督薩拉（V.D. Zala）告訴法新社：「我們獲悉一場大型派對正在進行，所以我們突襲了場館。」

「依據COVID規定，籌辦派對之前須獲許可。籌辦者有責任確保客人之間保持社交距離。」

3名男子因在這場派對中擔任的角色而被逮捕，隨後交保獲釋。

傳播力強的Omicron變異株席捲印度，全國一夜之間通報了近16萬例COVID-19病例，比一週前增加了近6倍。（譯者：張璦/核稿：林治平）1110109