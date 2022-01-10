土庫曼地標「地獄之門」燃燒逾50年 總統下令滅火

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土庫曼有一座沙漠天然氣坑已經燃燒數十年，俗稱為「地獄之門」。（美聯社）

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（中央社土庫曼阿什加巴特9日綜合外電報導）土庫曼總統呼籲結束境內最著名但如地獄般的景象之一，俗稱為「地獄之門」的猛烈燃燒天然氣坑。

這個沙漠天然氣坑位在土庫曼首都阿什加巴特（Ashgabat）以北約260公里處，已經燃燒數十年，由於土庫曼是個難以進入的國家，對於來此的少數遊客來說，它是一處受歡迎的景點。

土庫曼新聞網站Turkmenportal表示，1971年的一次天然氣鑽探地點坍塌形成這個坑洞，它的直徑約60公尺、深度約20公尺。為了防止天然氣擴散，地質學家放火燃燒，原本預計天然氣會在幾週內燒盡，但未料燃燒至今。

從此以後，這場不受歡迎的壯觀大火開始聲名遠播，土庫曼國營電視台曾播出總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov）2019年開著一輛越野車在大火周圍疾駛。

但根據土庫曼國營報紙Neitralny Turkmenistan在8日的報導，別爾德穆哈梅多夫已下令他的政府尋找滅火方法，因為大火造成生態破壞，並影響周圍地區居民健康。（譯者：林沂鋒/核稿：陳正健）1110110