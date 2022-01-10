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強人查維茲出生地變天 委國反對派在州長選舉獲勝

2022/1/10 17:00
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（中央社巴利納斯10日綜合外電報導）委內瑞拉反對派9日在巴利納斯州（Barinas）州長選舉迎來歷史性勝選；此前，這一地區被已故強人總統查維茲（Hugo Chavez）家族統治超過20年。

54歲反對派議員賈瑞多（Sergio Garrido）在這場選舉中擊退執政黨候選人阿雷亞薩（Jorge Arreaza）。48歲的阿雷亞薩是查維茲的女婿，曾任委國副總統及外交部長。

根據委內瑞拉全國選舉委員會（National Electoral Council）9日稍晚公布的結果，賈瑞多得票率55.36%，阿雷亞薩41.27%。

賈瑞多在推特（Twitter）寫道：「偉大的巴利納斯人民取得了勝利。憑藉你們每個人的團結和力量，我們成功了…儘管我們不得不面對一切，但我們成功克服了障礙和逆境。」

阿雷亞薩在結果公布之前就承認敗選，他發推文說：「我們沒有達到（勝選）的目標。」

查維茲的父親和兄弟自1998年以來把持巴利納斯州，查維茲也出生於此。

去年反對派瀕臨獲勝時，最高法院下令選舉重新舉行，因此有了9日這場選舉。許多人聲稱執政黨出手干預9日選舉，數以千計軍警密切監視投票情況。（譯者：張璦/核稿：嚴思祺）1110110

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