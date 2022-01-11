曾接觸確診者 保加利亞總統和總理自我隔離

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（中央社索菲亞11日綜合外電報導）保加利亞衛生官員今天表示，總理、總統及幾名高級部長已進行預防性自我隔離，因為他們先前出席的一場安全會議上，有位與會人士確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

路透社報導，保加利亞昨天舉行諮詢性國家安全會議，與會者國會議長敏切夫（Nikola Minchev）確診COVID-19。保加利亞國家衛生主管孔契夫（Angel Kunchev）今天表示，所有與會人士健康狀況良好，但他們將維持自我隔離。

除了保加利亞總理佩特科夫（Kiril Petkov）及總統拉德夫（Rumen Radev）以外、保國內政、外交和財政部長，以及外交部副部長及其他主要政黨資深成員，也出席這場會議。

保加利亞政府發表聲明指出，佩特科夫將採遠距方式繼續辦公，至於需要他出席的任務，將由副總理康斯坦丁諾娃（Kalina Konstantinova）代理。

保加利亞是歐洲聯盟（EU）中疫苗接種率最低的國家，在Omicron變異株於國內快速傳播之際，過去幾天期間COVID-19確診人數激增。

保加利亞今天通報新增6761起確診病例，逾800人送醫。保加利亞700萬人口中，已有3萬1672人死於疫情。（譯者：陳正健/核稿：劉淑琴）1110111