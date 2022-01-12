日本北海道暴風雪電車受困 約20旅客車內過夜

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（中央社札幌12日綜合外電報導）日本北海道受急速發展的低氣壓影響，今天持續下大雪與暴風雪天氣，降雪量最多達77公分；交通因雪大亂，許多電車因此停開或動彈不得，有約20名旅客昨天被迫在電車上過夜。

日本北海道文化放送電視台（UHB）、北海道放送電視台（HBC）、北海道新聞等媒體報導，截至當地時間今天上午7時的24小時降雪量，十勝地區的中札內村達77公分、芽室町65公分等，帶廣機場降雪57公分與伊達市大滝50公分都創下1月新高紀錄。

札幌市區受濕重積雪影響，多處電線下垂或斷裂，中央區薄野鬧區有路樹倒塌。

北海道電力表示，截至上午7時一度有約6270戶停電，經搶修後，到上午10時30分仍有約2770戶停電。

北海道各地已開設10處避難所，交通也因大雪而大亂，電車已有400多班次停開。

札幌市白石區的JR白石車站因停電，一列普通列車從昨天晚間11時起在站內動彈不得，約20名旅客被迫在電車中度過一夜；北廣島市也有普通列車無法行駛，約80名乘客用梯子下車轉搭計程車。

此外，多處高速道路塞車、暫時停止通行，空中交通也受到影響，截止至今天上午9時，北海道新千歲機場起飛的班次已停飛103架次。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1110112