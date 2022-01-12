對俄次輪會談登場前 美加強與歐洲盟邦團結

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（中央社布魯塞爾12日綜合外電報導）美國和歐洲盟邦今天將在北大西洋公約組織（NATO）總部和俄羅斯特使會談，討論如何緩和烏克蘭邊界緊張情勢。在雙方皆拒絕讓步下，美國加強與歐洲盟邦團結，為會談做準備。

俄羅斯已占領鄰國烏克蘭部分地區，近期又在邊界附近集結重兵，迫使華府與莫斯科展開對話，以防止爆發全面軍事衝突的疑慮成真。

然而，美俄兩國10日在瑞士日內瓦舉行的首輪協商未獲結論，今天舉行的次輪對話，則移師比利時布魯塞爾北約總部進行。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）昨天表示：「現在還無法斷言，俄羅斯是否認真尋求以外交途徑解決問題，或是否願認真協商，但我們是這樣。」她並堅稱：「北約與烏克蘭的關係純屬烏克蘭和北約30國的事，不容其他國家決定。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）政府設法要擊退其眼中西方在後冷戰時期侵入俄國勢力範圍的行動，美國的歐洲盟邦則極力避免被邊緣化。

一名歐洲高級外交官告訴法新社：「儘管沒有理由感到樂觀，但俄羅斯倒是認真進行外交交涉。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）昨天重申，他要求法國和德國主辦一場新的烏俄國際峰會，來化解爭端。歐洲聯盟（EU）輪值主席國法國則說，克里姆林宮已同意，法德俄烏四國在本月底舉行這樣的會談。

澤倫斯基的發言人尼基佛洛夫（Sergiy Nykyforov）對於「美國和俄羅斯以及北約和俄羅斯兩兩坐上談判桌以緩和緊張情勢並解決一切共同問題的意願和努力」，表示歡迎。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）則說，要反制他口中「俄羅斯連番最後通牒」，關鍵在於「團結」。

在今天會談登場前，美方談判代表、副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）召集了西方盟友。其中有些國家原本擔心可能被邊緣化。

雪蔓昨天在北約總部對歐洲盟邦進行簡報，包括向北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）說明她和俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）在日內瓦會談的最新進度，然後與各國駐北約大使會面。

雪蔓表示：「美國致力於與盟邦和夥伴步調一致地合作，以促使情勢緩和，並應對俄羅斯掀起的安全危機。」

俄羅斯今天會談代表、副外長格魯希科（Alexander Grushko）曾形容，今天的會議是俄國和北約關係的「關鍵時刻」。俄方提出的要求包括，北約必須具體保證不會同意烏克蘭加入。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1110112