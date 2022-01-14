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與俄談判陷膠著 美駐OSCE大使示警戰鼓敲響

2022/1/14 03:05
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（中央社維也納13日綜合外電報導）美國駐歐洲安全暨合作組織（OSCE）大使卡本特今天在維也納與俄羅斯代表會談後說，西方應該為與俄國緊張情勢升高的可能性做好準備，他並稱目前戰爭的鼓聲大作。

歐洲安全暨合作組織常設理事會今天開始今年第一場會議，57個成員國全部出席，包括美國與俄國在內。值此之際，俄羅斯在烏克蘭邊界附近集結大批兵力，使危機升高，令人擔心可能爆發戰爭。

卡本特（Michael Carpenter）今天表示：「現在，我們正面臨一場歐洲安全的危機。戰爭的鼓聲大作，言辭變得相當尖銳。」

卡本特表示，俄國在烏克蘭邊界附近集結10萬兵力、先進武器、火砲和電子戰系統以及彈藥，「令人對俄國意圖產生大量疑問」。

他說：「我們必須非常嚴肅看待此事，必須為情勢升級的可能性做好準備。」但卡本特也說，華府仍偏好走「對話和降溫路線」。

俄方則表示，現在對話還在繼續，但走進了死胡同。俄國大使魯卡謝維奇（Alexander Lukashevich）指出：「現階段真的令人失望。」

歐洲安全暨合作組織秘書長施密特（Helga Schmid）今天形容區域局勢「危險」，並稱亟需找到外交方法來讓情勢降溫，以及開始重建互信、透明和合作。

俄國正試圖說服西方禁止烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO），並要求北約停止數十年來在歐洲的擴張。美國則形容這類要求不切實際。

本週稍早，美俄兩國已在日內瓦和布魯塞爾的緊繃會談中，凸顯彼此就歐洲安全議題存在根本歧見。（譯者：楊昭彥）1110114

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