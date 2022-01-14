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北海道大雪 逾200人被迫留宿機場

2022/1/14 11:34（1/14 11:53 更新）
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影片來源：北海道ニュースUHB

（中央社東京14日綜合外電報導）日本北海道這兩天受大雪影響，新千歲機場約有百個航班被迫取消，造成逾200名旅客昨天不得不在機場過夜。另外警方表示，北海道光是昨天就有4人因大雪不幸喪命。

日本放送協會（NHK）報導，這4人可能是因為被掉落積雪掩埋，或在除雪時發生意外。

北海道新千歲機場13日共有60個航班因大雪取消，營運的北海道機場公司表示，有200多位旅客在機場大廳等處過夜，他們派員到場分送睡袋、地墊、飲用水及食物給這些旅客。

原訂搭乘13日晚間班機前往成田機場的男性旅客說，因為班機臨時被取消訂不到飯店，不得不在機場大廳睡一晚，感覺非常疲倦，希望今天航班能依預訂時間起飛。

由於天氣預報新千歲機場今天也將降雪，造成今天已有32個航班取消或決定取消。

日本北海道文化放送（UHB）報導，北海道機場公司表示，13日傍晚起因降雪增強，60個航班被迫取消，共有225名旅客在國內線航站的沙發等地過夜。

北海道今天依舊受到大雪影響，新千歲機場飛往東京等地的48個航班已被取消。

另外，JR北海道表示，今天上午11時前共有517個列車班次因大雪停駛。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110114

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日本北海道暴風雪電車受困 約20旅客車內過夜
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