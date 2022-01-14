英國安德魯王子捲性侵醜聞 遭拔王室頭銜與軍階

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英國安德魯王子捲入性侵醜聞，王室13日拔除其軍階，並表示他將不再被稱為「殿下」。（圖取自facebook.com/hrhthedukeofyork）

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（中央社倫敦13日綜合外電報導）英國王室今天拔除安德魯王子（Prince Andrew）的軍階與王室贊助，並表示他將不再被稱為「殿下」。安德魯將以普通公民身分進行在美國的性侵訴訟。

安德魯捲入美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性侵案，2019年接受英國廣播公司（BBC）電視台專訪原本希望能闢謠，結果慘遭媒體打臉風暴更加擴大，當年11月宣布放棄許多王室職務。

路透社報導，王室今天的大動作意味61歲的安德魯從現在起將失去所有與王室的連結。白金漢宮聲明中說：「經女王批准和同意，約克公爵的軍階和王室贊助已歸還給女王。」

聲明說：「約克公爵將不再繼續承擔任何公職，並以普通公民身分為該案件辯護。」

美國女子朱弗里（Virginia Giuffre）先前在美國曼哈頓聯邦法院提出民事訴訟，指控安德魯王子在2001年對她性侵，當時她未滿18歲。隨後安德魯王子的律師聲請法官撤銷這起性侵訴訟。

美國聯邦地區法院法官卡普蘭（Lewis Kaplan）昨天駁回安德魯王子提出的撤銷訴訟聲請。

卡普蘭指出，朱弗里有權追究她對安德魯王子的控訴。朱弗里指控，安德魯王子當年毆打她，並且蓄意造成她的精神傷害。

法官這項決定意味如果兩造未能達成和解，審判可能在9月至12月間展開。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1110114