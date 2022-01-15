印度新創產業夯 莫迪定調為發展骨幹

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（中央社記者林行健新德里15日專電）印度總理莫迪（Narendra Modi）今天形容新創產業為印度經濟發展的「骨幹」，並透露會繼續從3大面向來推動這個產業的成長。

印度於10日至16日慶祝「新創印度創新週」（Startup India Innovation Week），舉行一系列活動，促進印度國內外新創業者之間的交流。莫迪今天與新創產業代表透過視訊會議進行了交流。

莫迪在致詞時宣布訂每年1月16日為「全國新創日」，希望能把新創文化推到印度的每一個偏遠的角落。

他說：「新創產業正在改變遊戲規則，這就是為何我相信新創公司將會成為新印度的骨幹。」

莫迪形容印度正處於「科技10年」（techade），並指出政府發展新創生態系統的三大努力面向：開放並簡化創業手續、打造推廣新創產業的機制，以及輔導年輕創新者創業。

他並舉出相關佐證，包括政府於2016年推出的「新創印度計畫」（Standup India）、消除在稅制障礙、提供政府資金、成立平台連結新創公司參與政府工程，以及在各校成立兒童實驗室從小激發創新思考等。

莫迪說，新創公司在基礎建設、國防產業、晶片製造、都市計畫等都有很大的發揮空間，以無人機為例，新創公司就取得許多投資。

此外，莫迪也提到，印度的新創公司數量從5年前的不到500家，增至現在的超過6萬家，橫跨55個產業，其中還包括42家「獨角獸」；新創公司註冊的商標已從2013年的7萬件增至去年的25萬件，取得的專利也從4000件增至2萬8000件。

根據國際調研機構StartupBlink發布的「2021年創業生態系排名」報告，印度在100個參與評比國家中名列第20，雖然較2020年提升了3名，但低於2019年的第17名。

在全球1000個城市評比中，印度有3個城市擠進前20名，分別是班加羅爾（Bengaluru）的第10名、首都新德里的第14名，以及孟買的第16名。

這份報告說，印度需要有更好的基礎設施和網路速度，以進一步強化新創生態系統。（編輯：黃自強）1110115