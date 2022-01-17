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印度媒體：俄製防空飛彈4月部署 劍指中國

2022/1/17 15:41
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（中央社記者林行健新德里17日專電）印度媒體今天報導，印度政府向俄羅斯購買5套S-400防空飛彈系統，第1套最快可在4月完成部署，以因應邊境地區來自中國的威脅。

印度斯坦時報（Hindustan Times）引述知情人士報導，這5套S-400系統全都會部署在面臨中國威脅的地區，有2套已經運抵組裝中，其中1套預計4月就可啟用，其餘4套S-400系統預計明年啟用。

S-400是俄羅斯生產的地對空導彈系統，射程達400公里，可打擊無人機、飛彈、火箭及戰鬥機等空中目標。

印度政府在2018年10月以50億美元的價格向俄羅斯簽約採購，也可能因此面臨美國依照「以制裁反制美國敵人法」（CAATSA）予以制裁。

但美國總統拜登提名的制裁政策協調官歐布萊恩（James O'Brien）12日在參議院外交委員會的確認聽證會上說，美國需在權衡有關中國的地緣戰略考量之後，才能決定是否制裁印度。

歐布萊恩稱，很難把印度跟土耳其相提並論，雖然土耳其也使用了俄羅斯提供的S-400系統，但土耳其是一個破壞傳統國防合作的北大西洋公約組織（NATO）盟友，而印度長期以來一直與俄羅斯維持國防採購關係。

印度於2020年5月再度與中國在西北部邊境陷入軍事對峙，即使雙方已進行了多輪的外交及軍事談判，但迄今未能化解僵局。

根據印度媒體報導，中國人民解放軍至少已在中印邊界一帶部署了兩套S-400系統。

印度斯坦時報引述消息人士說，新德里已透過高層外交及安全管道向華盛頓表明，面對來自中國的安全威脅，向俄羅斯採購S-400系統是基於國家利益所作的決定。

此外，新德里也向華盛頓提出了技術性的辦法，以確保印度軍隊的美製戰機及直升機細節，不會外流給俄羅斯。（編輯：韋樞）1110117

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