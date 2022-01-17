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岸田文雄
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日相岸田文雄國會演說 盼與中國建立安定關係

2022/1/17 15:56（1/17 18:49 更新）
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日本首相岸田文雄（前）17日發表上任後首次施政方針演說，他提及日本與中國建交50週年，盼與中國建立安定的關係。（共同社）
日本首相岸田文雄（前）17日發表上任後首次施政方針演說，他提及日本與中國建交50週年，盼與中國建立安定的關係。（共同社）
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（中央社東京17日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天在國會發表上任後首次施政方針演說，提及今年是日本與中國建交50週年，盼與中國建立安定的關係；並盼今年成立推動零核武的國際委員會，並召開首次會議。

讀賣新聞報導，日本國會今天開議，會期將進行至6月15日，為期共150天。

岸田下午在眾議院發表首次施政方針演說，他表示，今年是日本與中國建交50週年，盼與中國建立具建設性且安定的關係。

岸田也表示，對於日本與俄國的南千島群島（Southern Kurils）主權爭議（日本稱為「北方領土」），將基於日蘇共同宣言與日俄兩國間2018年的共識，由雙方國家領袖繼續進行談判。

岸田說，為推動實現沒有核武的世界，希望今年內成立各國領袖參與的國際委員會（國際賢人會議），在廣島召開首次會議。另為強化防衛能力，重申會討論包含擁有攻擊敵方基地能力。

在疫情方面，岸田說，要全力因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的新變異株Omicron，避免壓迫醫療體系；對於接種第3劑疫苗，3月起為醫療人員與高齡者以外的一般民眾接種，與第2劑的間隔縮短為至少7個月，行有餘力的地方政府可縮短至6個月。

對於岸田強打的招牌政策「新資本主義」，岸田強調投資人才的重要性，期待今年工運春鬥可實現加薪，目標為最低時薪的全國加權平均達1000日圓以上；另為實現2050年溫室氣體實質零排放的目標，相關投資將倍增等。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）11101177

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