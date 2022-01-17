東京單日新增確診一週翻4倍 提請加強防疫管制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

東京都17日新增3719例是上週4倍多，東京都今天與埼玉、千葉、神奈川3縣召開線上會議，提請中央政府實施「防止蔓延等重點措施」。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京17日綜合外電報導）日本東京都今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診3719例，是上週一的4倍多，東京都今天與鄰近3縣召開線上會議，決定提請中央政府實施「防止蔓延等重點措施」。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增確診3719例，是上週一的4倍多，並創週一新高紀錄，疫情持續擴大。

鄰近東京的神奈川縣今天新增1859例，連續3天單日新增1500例以上，還發生多起校園運動社團的群聚感染；千葉縣新增940例，連4天增加超過900例；埼玉縣新增1139例，也是超過上週一新增292例的4倍，且連續3天新增破1000例。

因疫情快速擴散，首都圈1都3縣（東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣）知事今天召開視訊會議，決定向中央提請實施「防止蔓延等重點措施」。

「防止蔓延等重點措施」防疫強度僅次於「緊急事態宣言」，由知事指定實施地區，可籲請或命令業者縮短營業時間，違者可處20萬日圓以下罰鍰。目前沖繩縣、山口縣與廣島縣等3地正在實施重點措施。

此外，大阪府今天新增2549例、京都府551例，都是當地週一新高紀錄；愛知縣新增1153例，連續5天新增超過1000例。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1110117