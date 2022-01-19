比爾蓋茲基金會與英慈善組織合捐83億 助未來抗疫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）比爾暨梅琳達蓋茲基金會與英國維康信託基金會今天承諾各捐1.5億美元，用於對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病），並為未來的疫病大流行預作準備。

比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）與維康信託基金會（Wellcome Trust）合捐的3億美元（約新台幣83億元）將撥給流行病防範創新聯盟（CEPI）。

流行病防範創新聯盟成立於2017年，與世界衛生組織（WHO）和全球疫苗免疫聯盟（GAVI）共同主導「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX），並提供資金給14項疫苗研發計畫，包括阿斯特捷利康（AstraZeneca）、莫德納（Moderna）和諾瓦瓦克斯（Novavax）等公司，對抗疫有重要貢獻。

比爾暨梅琳達蓋茲基金會的共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）對媒體表示，那些疫苗產生了舉足輕重的作用，也拯救了許多人命，但整體情況各有差異，而且把疫苗送到發展中國家的速度也不如預期。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

維康信託基金會主任法拉爾（Jeremy Farrar）在新聞簡報中說：「誰都不信Omicron會是最後一種變異株，也不信COVID-19會是最後一場流行病。我們需要真正的全球因應作為。」

法新社報導，流行病防範創新聯盟新擬定的5年行動計畫共需35億美元資金，這筆捐款只占其中一小部分。今年3月在英國倫敦舉行的會議應有助於提高募款目標金額。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110119