北韓重新檢視與美關係 擬重啟核試、射洲際飛彈

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（中央社記者廖禹揚首爾20日專電）北韓官媒今天報導，勞動黨召開第8屆中央委員會第6次政治局會議，會中決定重新檢視與美國建立的互信措施，研議重啟核試驗及洲際彈道飛彈（ICBM）試射等活動。

北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩親自參與這次會議，但未特別引述金正恩發言。這次會中決議相關部門盡快重新檢視由北韓主動採取的與美建立互信措施，考慮是否重啟包括核試驗、發射洲際飛彈等目前中斷的活動。

北韓在2018年4月的勞動黨第7屆中央委員會第3次全體會議中宣布廢除北部核試驗場，全面停止核試驗及試射洲際彈道飛彈，並將此稱作「預防性善意措施」，藉以要求美方相應地放寬制裁等，但至今未能如願。

據報導，政治局認為在新加坡川金會後，北韓為緩和局勢已做出有誠意的努力，但美國仍未中斷敵對政策及軍事威脅，其危險程度已讓北韓無法繼續視若無睹；為守護國家尊嚴及主權、國家利益，必須採取強化物理力量等實際行動。

韓聯社報導分析，北韓政治局這番評價意在將武力示威強度從短距離飛彈提升至洲際彈道飛彈等級。北韓今年以來密集進行飛彈試射，至今已4度發射飛彈，聲稱包括極音速飛彈、短程彈道飛彈及戰術導彈飛彈。

報導提到，這次會中取得有關近期美國妨礙北韓行使主權的資料，指美國汙衊北韓並自行實施20多次對北韓制裁措施，壓制北韓自衛權，認為只要美國帝國主義式的敵對主義存在，就會持續採取對北韓敵對政策。（編輯：馮昭）1110120