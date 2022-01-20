北京冬奧制服風波 國際奧會：未涉強迫勞動

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（中央社北京20日綜合外電報導）美國國會本月初關切北京冬奧制服涉及強迫勞動，去函要求國際奧林匹克委員會（IOC）解釋說明，國際奧會表示，制服的製造過程沒有涉及強迫勞動。

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）本月稍早致函國際奧會表示，中國公司恆源祥、運動品牌「安踏」使用新疆棉，引發外界關切。

信中表示，新疆棉已成為當地強迫勞動、系統性壓迫代名詞。

華府指控中國在新疆地區進行種族滅絕，北京反駁並稱中國是西方抹黑行動的受害者。

國際奧會昨天深夜發表聲明稿說，他們已對北京冬奧工作人員、官員和志工的制服供應商，進行第3方實地查核。北京冬奧將於2月4日登場，20日落幕。

聲明中說：「這項工作自2021年9月展開，符合國際奧會的供應商準則（Supplier Code），並未發現任何強迫、抵債、契約，或者童工的情況。」

在同篇聲明中，恆源祥表示，產品中使用的棉花並非來自中國，安踏則表示，它們使用的回收材料不含任何棉花。

美國、澳洲、加拿大、英國和日本已經宣布外交抵制北京冬奧。中國則批評此舉違背奧運精神。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110120