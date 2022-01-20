冬奧防疫防恐 寄往北京張家口郵件加強安檢消毒

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（中央社台北20日電）北京冬季奧運會2月4日將登場，在COVID-19疫情威脅及安全考量下，中國郵政及國安部門今天公布，1月25日到3月13日之間，寄往北京和河北省張家口市的郵件快遞一律強化安全檢查和消毒處理。

根據中國國家郵政局官方微信，為了保障冬奧會順利舉辦，國家郵政局、公安部、國家安全部就加強冬奧會期間寄遞物品安全管理有關事項發布通告。

根據通告，自2022年1月25日至3月13日，各地寄遞企業對寄往北京、張家口的郵件快件一律強化安全檢查和消毒處理，對可疑郵件快件按規定報告郵政管理、公安、國家安全和疫情防控等部門。

北京、張家口寄遞企業對進入這兩地的郵件快遞全面實行投遞前「二次安檢」，無安檢及消毒標識郵件快遞一律退返；郵政企業對於投遞至冬奧會場館、冬奧村的郵件快遞，必須在投遞前對其外部表面進行全面消毒，並配合安保有關部門開展集中安全檢查。

此外，1月25日至3月13日，嚴禁收寄和投遞寄往北京、張家口的低空慢速小型航空器、穿越機、具備超視距飛行能力的航空模型、輕小型無人機，以及相關頭戴式顯示器、圖傳模組、飛控模組等關鍵零配件。

通告還要求，郵政企業、快遞企業（以下統稱寄遞企業）應當依法落實安全管理主體責任，嚴格遵守禁止寄遞物品管理規定，嚴格執行實名收寄、收寄驗視、過機安檢等安全管理制度。

北京在15日通報1例COVID-19變種病毒Omicron的本土確診病例，他於11日曾接收一個國際郵件，此郵件環境樣本核酸檢測陽性，且驗出是Omicron變異株。當局認為，不能排除該病例從境外物品感染。

面對COVID-19疫情和高傳染力的Omicron病毒變異株，北京冬奧主辦單位如臨大敵，17日已宣布不公開售票，改成組織特定觀眾現場觀賽。（編輯：張淑伶）1110120