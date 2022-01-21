印尼總統指WHO缺乏應對疫情策略 將推動新機構

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（中央社記者石秀娟雅加達21日專電）印尼總統佐科威指出，全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情凸顯世界衛生組織（WHO）處理疫情的能力有限，他今年擔任20國集團輪值主席，將推動成立新的全球衛生機構。

佐科威（Joko Widodo）昨天透過視訊參加世界經濟論壇（World Economic Forum）會議時做上述表示。根據印尼總統府新聞稿，佐科威說，建立有能力處理疫情的全球衛生機構將是他擔任20國集團（G20）輪值主席的重點工作之一。

佐科威指出，COVID-19疫情蔓延全球，可看出世界衛生組織缺乏處理疫情的策略。雖然世界衛生組織主導促成COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX），但這只是短期方案，「我們需要長期方案，才能應對無法預期的疫情威脅」。

他說，印尼將推動新的全球衛生機構，由類似國際貨幣基金（IMF）這樣的組織運作，任務是調動世界衛生資源、緊急情況時提供資金、購買疫苗、藥品和醫療設備，並制定全球衛生協議標準，包括規範跨境旅行，使各國衛生協議標準一致。

佐科威指出，新的全球衛生機構還必須在專利管理、技術獲取、醫療器械和藥品生產投資等方面協助開發中國家發展相關的能力。

他說，為建立這個新機制，需要聯合融資，這些成本遠小於因全球衛生系統脆弱，而在全球造成的損失。他相信已開發國家應該不會反對這項倡議。（編輯：黃自強）1110121