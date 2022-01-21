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前教宗本篤遭控 對數起教會性侵案知情不作為

2022/1/21 21:53
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（中央社慕尼黑20日綜合外電報導）根據德國一家法律事務所今天公布的調查報告，天主教前教宗本篤十六世1980年代在德國擔任大主教時，對4起神職人員性侵兒童案知情而不作為。

天主教慕尼黑-弗賴辛（Freising）總教區委託德國法律事務所Westpfahl Spilker Wastl，調查教會在1945至2019年間如何處理性侵案。

原名叫拉辛格（Josef Ratzinger）的前教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）1977至1982年擔任慕尼黑教區大主教。

本篤十六世發言人耿斯凡（Georg Gaenswein）表示，前教宗對神職人員性侵未成年人感到「震驚且羞愧」，但還必須細看這份報告，因為本篤十六世直到今天下午才得知此事。

現年94歲的本篤十六世於2013年宣布辭職，成為600年來首位非因逝世而退位的教宗。他目前住在教廷一座原為修道院的建築中，過著離群索居的生活。

教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）也表示，教廷有意檢視這份報告，「目前還不清楚報告內容」。

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根據Westpfahl Spilker Wastl事務所律師普希（Martin Pusch），涉及上述4案中2起案件的神職人員，曾犯下若干已證實的性侵行為，但仍得以繼續擔任神職。

在其中一起案件中，如今已聲名狼籍的戀童教士賀勒曼（Peter Hullermann）在德國西部艾森（Essen）被控性侵11歲男童後，調往慕尼黑。儘管賀勒曼有性侵歷史，仍被重新指派神職，而他也繼續犯案多年。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110121

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