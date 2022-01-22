中國助建柬埔寨基地外出現挖泥船 疑升級南海部署

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國「戰略暨國際研究中心」今天表示，已在柬埔寨雲壤（Ream）海軍基地外海發現挖泥船。中國正在這座基地資助建造工程，而更深的港口正是泊靠更大型軍艦所不可或缺的設施。

路透社報導，美國一直試圖阻擋中國在南海廣泛主張的主權和軍事擴張，已重申美方「嚴正關切」中國在雲壤基地的建設和軍事部署。

美國國務院發言人說：「這些發展威脅到美國和夥伴的利益、區域安全和柬埔寨主權。」

根據華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的研究報告，從柬埔寨政府本月公布的照片和商用衛星影像中，都可以看到這些挖泥船。

CSIS構思設計的「亞洲海事透明倡議組織」（Asia Maritime Transparency Initiative）報告寫道：「挖掘更深的港口設施對於在雲壤泊靠更大型軍艦來說是有必要的，這也是中國與柬埔寨之間秘密協議的一部分；美國官員曾於2019年通報看過這項協議。」

報告提到2019年「華爾街日報」一篇報導，內容指這項協議允許中國軍方使用基地，以回報中方出錢贊助設施改善工程。

去年6月，柬埔寨媒體引述柬國國防部長狄班（Tea Bahn）的說法報導，中國會幫忙更新及擴建雲壤基地，但不會是唯一獲准使用基地的國家。

「亞洲海事透明倡議組織」表示，本月16日的商用衛星影像顯示，當地有兩艘挖泥船，以及裝載泥沙的大型平底船；還有其他影像顯示，這兩艘挖泥船都是在本月13日至15日抵達。

「亞洲海事透明倡議組織」還表示，狄班本月18日視察雲壤基地後上傳照片到他的臉書專頁，從照片中也可看到這兩艘挖泥船，且這項工程「可能象徵這座基地能力的重大升級」。

報告指出：「雲壤基地周圍的淺水水域，意味著這座基地目前只能供小型巡邏艦泊靠。若有一個深水港，對柬埔寨和中國海軍來說，這座基地都會更加有用。」

「亞洲海事透明倡議組織」表示，建設工程持續在岸上進行，自2021年秋天以來，基地西南部有數處地點在清空土地，這些工程和挖泥工程都顯示「這座基地正在進行重大基礎設施升級」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

美國國務院發言人說，美方呼籲柬埔寨透明揭露「雲壤基地計畫的內容、性質和規模，以及中華人民共和國軍方在建設工程中扮演的角色，因為這引發了關於這處海軍設施預定用途的疑慮」。

華府去年對兩名柬埔寨官員實施制裁，理由是他們疑似在雲壤基地犯下貪腐行為；美國也聲稱中國軍方在柬埔寨的影響力與日俱增，加上人權和貪腐問題，因此對柬埔寨實施武器禁運及出口管制。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110122