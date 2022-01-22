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馬來西亞前首相馬哈地又入院 一個多月來第3次

2022/1/22 17:58（1/22 21:08 更新）
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一名發言人22日表示，馬來西亞前首相馬哈地（圖）23日住進心臟專科醫院，這是一個多月以來的第3次。（圖取自facebook.com/TunDrMahathir）
一名發言人22日表示，馬來西亞前首相馬哈地（圖）23日住進心臟專科醫院，這是一個多月以來的第3次。（圖取自facebook.com/TunDrMahathir）
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（中央社吉隆坡22日綜合外電報導）一名發言人今天表示，馬來西亞前首相馬哈地今天住進心臟專科醫院，這是一個多月以來的第3次。

法新社報導，不願具名的發言人說，現年96歲的馬哈地（Mahathir Mohamad）目前在吉隆坡國家心臟中心（National Heart Institute）的心臟加護病房，此外並未透露更多細節。

馬哈地去年12月16日在這家心臟專科醫院接受數項醫療檢查，並於一週後出院。

不過他1月7日再度入院治療，當時國家心臟中心表示，馬哈地因「非急需醫療程序」入院，但未提供進一步細節。國家心臟中心9日再度說明，馬哈地已接受一項醫療程序，意識清醒且精神很好。

隨後馬哈地於13日下午出院，並持續在家休養。

多年來馬哈地心臟狀況不佳，曾多次發病，並曾接受心臟繞道手術。

馬哈地是馬來西亞最具影響力的政治人物之一，他曾兩度擔任首相，在位共24年。

他第一段首相任期為1981至2003年。2018年他又藉改革派聯盟領導者的身分，以92歲高齡回任首相，但2020年因內鬥垮台。（譯者：曹宇帆/核稿：徐崇哲）1110122

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