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義大利新增17萬1263人確診 染疫不治333例

2022/1/23 02:04
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（中央社米蘭22日綜合外電報導）義大利衛生部表示，境內今天通報新增17萬1263人確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），較前一天的17萬9106人染疫減少，此外新增COVID-19相關死亡333例，也較前一天的373死減少。

路透社報導，自2020年2月爆發疫情以來，義大利境內累計14萬3296人染疫不治，排名歐洲第2高，僅次於英國，全球則排名第9高。截至目前境內累計通報確診980萬例。

染疫住院病患（不包括加護病房收治的重症患者）今天減至1萬9442人，前一天為1萬9485人。

加護病房收治的重症患者今天新增121人，前一天為新增148人，收治病患總數減至1676人，前一天則為1707人。

此外，英國今天通報新增7萬6807人確診感染COVID-19，累計確診增至1578萬4488例，排名全球第5高，僅次於美國、印度、巴西和法國。

英國今天新增297人於確診28天內不治，累計染疫病故增至15萬3787人。前一天則通報新增9萬5787人確診以及288人染疫不治。（譯者：劉學源）1110123

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