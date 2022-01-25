暴雪來襲伊斯坦堡機場續關閉 土耳其各地交通中斷

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（中央社記者何宏儒安卡拉25日專電）暴風雪侵襲土耳其各地，安納托利亞中部和東南部交通中斷，歐洲最繁忙機場伊斯坦堡機場被迫暫停航班起降。

土耳其各地自上週末以來遭遇暴風雪侵襲，首都安卡拉、東部大城萬恩（Van）、西北部的包魯（Bolu）、第一大城伊斯坦堡都有數英尺高積雪。

伊斯坦堡科技大學（Istanbul Technical University）校長科雲朱（Ismail Koyuncu）在推特帳號上傳了學生開心打雪仗的畫面。

然而，惡劣天候已對民眾生活造成嚴重影響。

伊斯坦堡歐洲岸的機場（IST）自昨傍晚暫停航班起降。據有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk）報導，受到惡劣天候條件和大雪影響，伊斯坦堡機場暫停航班起降至25日下午1時（台北時間25日晚間6時）。這是位在歐洲岸的伊斯坦堡新機場於2019年4月正式營運以來首度關閉。

與此同時，土耳其航空公司（Turkish Airlines）官網宣布，歐洲岸伊斯坦堡機場當地時間25日凌晨1時之前全面暫停航班起降；亞洲岸薩比哈格克琴國際機場（Sabiha Gokcen Airport）航班則將遵循當局有關飛航限制決定。

伊斯坦堡巿政府在官方推特帳號推文呼籲，預期將會持續降雪，非必要旅行應予避免。伊斯坦堡省長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）昨天則下令購物中心提早打烊，並宣布公職人員提前下班；今天凌晨之前伊斯坦堡各大巴士站暫停發車。

伊斯坦堡之外，土耳其全國各地城際交通都因大雪而暫時中斷。

電視畫面顯示，包括連通伊斯坦堡與安卡拉間高速公路在內，土耳其中部和東南部主要道路都因大雪和濃霧而暫時關閉，駕駛只能在高速公路上等候。

土耳其災害與應變管理署（AFAD）在新聞稿中指出，惡劣天候造成全國有4603人受困、19省的1萬5698人入住賓館。（編輯：林憬屏）1110125